Lyft Aktie News: Lyft fällt am Mittwochvormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 16,06 EUR.

Die Lyft-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 08:54 Uhr um 1,3 Prozent auf 16,06 EUR ab. Bei 16,06 EUR markierte die Lyft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 16,06 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 80 Lyft-Aktien den Besitzer.

Am 16.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,21 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie. Am 25.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,36 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lyft-Aktie derzeit noch 54,14 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Lyft veröffentlichte am 13.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Lyft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,76 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,22 Prozent auf 1.224,60 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.175,00 USD erwirtschaftet worden.

Lyft wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 01.05.2024 vorlegen.

