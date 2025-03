Lyft Aktie News: Lyft am Donnerstagnachmittag nahe Nulllinie

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lyft. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Lyft-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 11,61 USD.

Die Lyft-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 11,61 USD. Bei 11,71 USD erreichte die Lyft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 11,39 USD markierte die Lyft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 11,60 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 692.521 Lyft-Aktien den Besitzer.

Am 22.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 20,82 USD ein 52-Wochen-Hoch. 79,33 Prozent Plus fehlen der Lyft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,93 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lyft-Aktie derzeit noch 23,13 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Lyft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Lyft ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,15 USD gegenüber -0,07 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,55 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lyft einen Umsatz von 1,22 Mrd. USD eingefahren.

Am 30.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,986 USD je Aktie belaufen.

