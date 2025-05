Lyft Aktie News: Lyft am Dienstagnachmittag im Minus

Aktie im Blick

Die Aktie von Lyft gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lyft-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 16,91 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die Lyft-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 16,91 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Lyft-Aktie ging bis auf 16,82 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,07 USD. Zuletzt wechselten 825.633 Lyft-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2024 auf bis zu 19,07 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,78 Prozent könnte die Lyft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.08.2024 bei 8,93 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 47,20 Prozent könnte die Lyft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Lyft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lyft am 08.05.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Lyft ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,08 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lyft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,45 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Lyft wird am 30.07.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,02 USD je Lyft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Ausblick: Lyft stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Uber-Aktie stärker: VW und Uber vereinbaren Shuttle-Partnerschaft in den USA

Erste Schätzungen: Lyft stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor