Lyft Aktie News: Lyft am Vormittag im Bärenmodus

Die Aktie von Lyft gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Lyft-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 6,8 Prozent auf 9,30 EUR.

Die Aktie notierte um 08:07 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 6,8 Prozent auf 9,30 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Lyft-Aktie bis auf 9,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,30 EUR. Zuletzt wechselten 250 Lyft-Aktien den Besitzer.

Am 08.02.2023 markierte das Papier bei 16,58 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 78,32 Prozent hinzugewinnen. Am 25.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,33 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,24 Prozent.

Lyft ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,11 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 1.157,55 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lyft 1.053,82 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Lyft am 07.02.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,489 USD je Lyft-Aktie.

