Lyft Aktie News: Lyft macht am Nachmittag Boden gut

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lyft. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,6 Prozent auf 17,30 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Lyft-Papiere um 15:53 Uhr 1,6 Prozent. Kurzfristig markierte die Lyft-Aktie bei 17,52 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,08 USD. Bisher wurden heute 823.711 Lyft-Aktien gehandelt.

Am 12.11.2024 markierte das Papier bei 19,07 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 10,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,93 USD am 08.08.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lyft-Aktie 48,41 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Lyft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Lyft am 08.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,54 Prozent auf 1,45 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 30.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Lyft-Gewinn in Höhe von 1,59 USD je Aktie aus.

