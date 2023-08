Lyft Aktie News: Lyft gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Lyft gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Lyft-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 11,44 USD zu.

Die Lyft-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 11,44 USD. Bei 11,74 USD erreichte die Lyft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 11,34 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Der Tagesumsatz der Lyft-Aktie belief sich zuletzt auf 3.220.221 Aktien.

Am 16.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 19,85 USD ein 52-Wochen-Hoch. 73,51 Prozent Plus fehlen der Lyft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 7,85 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.05.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Lyft-Aktie mit einem Verlust von 31,38 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,00 USD an.

Lyft gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,13 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Lyft im vergangenen Quartal 1.020,91 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lyft 990,75 USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2023 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Lyft im Jahr 2023 0,336 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

