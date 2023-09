Lyft Aktie News: Lyft zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Lyft zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Lyft-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 11,32 USD.

Die Lyft-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 11,32 USD. In der Spitze gewann die Lyft-Aktie bis auf 11,53 USD. Mit einem Wert von 11,47 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 761.151 Lyft-Aktien den Besitzer.

Bei 18,36 USD erreichte der Titel am 09.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lyft-Aktie somit 38,34 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.05.2023 bei 7,85 USD. Mit Abgaben von 30,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,00 USD aus.

Lyft ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,13 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.020,91 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 990,75 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Lyft am 31.10.2023 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,384 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

