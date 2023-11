Lyft Aktie News: Lyft verteuert sich am Nachmittag kräftig

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Lyft gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Lyft-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 6,3 Prozent auf 10,39 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lyft nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 6,3 Prozent auf 10,39 USD. Die Lyft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,55 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,16 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 5.557.354 Lyft-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 76,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie. Am 25.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,85 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lyft-Aktie derzeit noch 24,41 Prozent Luft nach unten.

Lyft ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,11 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lyft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.157,55 USD im Vergleich zu 1.053,82 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.02.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Lyft ein EPS in Höhe von 0,492 USD in den Büchern stehen haben wird.

