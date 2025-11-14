Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Lyft gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lyft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Minus bei 23,31 USD.
Die Lyft-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 23,31 USD. Die Lyft-Aktie sank bis auf 22,67 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,08 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 500.936 Lyft-Aktien den Besitzer.
Am 13.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,53 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,52 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 9,67 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lyft-Aktie 58,54 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Lyft 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lyft am 05.11.2025. Es stand ein EPS von 0,11 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lyft noch ein Gewinn pro Aktie von -0,03 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1,69 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lyft 1,52 Mrd. USD umgesetzt.
Am 11.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Lyft veröffentlicht werden.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,417 USD je Lyft-Aktie belaufen.
Ausblick: Lyft präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Erste Schätzungen: Lyft informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.11.2022
|Lyft Outperform
|Credit Suisse Group
|17.11.2021
|Lyft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.2019
|Lyft overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2019
|Lyft Buy
|Canaccord Adams
|01.07.2019
|Lyft Neutral
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
