Aktie im Fokus

Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag mit Abschlägen

14.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Lyft gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lyft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Minus bei 23,31 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lyft
20,35 EUR 0,35 EUR 1,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lyft-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 23,31 USD. Die Lyft-Aktie sank bis auf 22,67 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,08 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 500.936 Lyft-Aktien den Besitzer.

Am 13.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,53 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,52 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 9,67 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lyft-Aktie 58,54 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Lyft 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lyft am 05.11.2025. Es stand ein EPS von 0,11 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lyft noch ein Gewinn pro Aktie von -0,03 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1,69 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lyft 1,52 Mrd. USD umgesetzt.

Am 11.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Lyft veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,417 USD je Lyft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tero Vesalainen / Shutterstock.com

Analysen zu Lyft

DatumRatingAnalyst
08.11.2022Lyft OutperformCredit Suisse Group
17.11.2021Lyft BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2019Lyft overweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2019Lyft BuyCanaccord Adams
01.07.2019Lyft NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
08.11.2022Lyft OutperformCredit Suisse Group
17.11.2021Lyft BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2019Lyft overweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2019Lyft BuyCanaccord Adams
04.06.2019Lyft BuyBTIG Research
DatumRatingAnalyst
01.07.2019Lyft NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
04.06.2019Lyft Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.04.2019Lyft SellSeaport Global Securities

