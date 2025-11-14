Lyft Aktie News: Anleger schicken Lyft am Abend ins Minus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Lyft gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Lyft-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 23,11 USD abwärts.

Das Papier von Lyft gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 2,9 Prozent auf 23,11 USD abwärts. Bei 22,67 USD markierte die Lyft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 23,08 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.972.705 Lyft-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (25,53 USD) erklomm das Papier am 13.11.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 9,67 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lyft-Aktie 58,17 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Lyft-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 05.11.2025 hat Lyft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,03 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,67 Prozent auf 1,69 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,52 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.02.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,417 USD je Lyft-Aktie belaufen.

