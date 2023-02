Lyft Aktie News: Lyft am Mittag gefragt

Aktien in diesem Artikel Lyft 9,82 EUR

1,93% Charts

News

Analysen

Die Lyft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 9,91 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Lyft-Aktie bei 9,94 EUR. Mit einem Wert von 9,94 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 414 Lyft-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,25 EUR) erklomm das Papier am 17.02.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 74,09 Prozent hinzugewinnen. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Lyft-Aktie liegt somit 6,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Lyft-Aktie wird bei 33,00 USD angegeben.

Am 09.02.2023 äußerte sich Lyft zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,76 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,10 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.175,00 USD – ein Plus von 21,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lyft 969,90 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 02.05.2023 dürfte Lyft Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lyft-Aktie in Höhe von 0,105 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Lyft überzeugt trotz Umsatzplus nicht - Lyft-Aktie bricht an der NASDAQ ein

Ausblick: Lyft präsentiert Quartalsergebnisse

Amazon, Meta, Microsoft & Co. setzen den Rotstift an: US-Techriesen bauen in großem Stil Personal ab - Das sind die Gründe

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lyft Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lyft Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lyft

Bildquellen: Tero Vesalainen / Shutterstock.com