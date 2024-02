Lyft Aktie News: Lyft am Donnerstagvormittag gesucht

So entwickelt sich Lyft

Die Aktie von Lyft gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Lyft konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 15,34 EUR.

Um 09:04 Uhr stieg die Lyft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 15,34 EUR. In der Spitze gewann die Lyft-Aktie bis auf 15,34 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,34 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lyft-Aktien beläuft sich auf 840 Stück.

Bei 15,51 EUR erreichte der Titel am 14.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.05.2023 (7,36 EUR). Mit einem Kursverlust von 52,05 Prozent würde die Lyft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Lyft am 13.02.2024. Das EPS belief sich auf 0,19 USD gegenüber -0,76 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,22 Prozent auf 1.224,60 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.175,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Lyft am 01.05.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Lyft ein EPS in Höhe von 0,570 USD in den Büchern stehen haben wird.

