Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Kurs der Lyft

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Lyft. Zuletzt ging es für das Lyft-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 10,96 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Lyft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 10,96 USD. Die Lyft-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,01 USD an. Mit einem Wert von 10,83 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 136.277 Lyft-Aktien den Besitzer.

Am 16.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,33 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 76,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie. Am 08.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,93 USD ab. Mit einem Kursverlust von 18,57 Prozent würde die Lyft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Lyft-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 11.02.2025 hat Lyft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lyft -0,07 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,22 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,55 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,969 USD je Lyft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Die Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Lyft-Aktie im Minus: Robotaxis mit Mobileye und Marubeni sollen 2026 starten

Ausblick: Lyft zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel