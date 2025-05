Lyft Aktie News: Lyft am Donnerstagnachmittag schwächer

Blick auf Lyft-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lyft. Das Papier von Lyft befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,7 Prozent auf 16,75 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lyft nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,7 Prozent auf 16,75 USD. Bei 16,72 USD markierte die Lyft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 16,76 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Lyft-Aktie belief sich zuletzt auf 402.801 Aktien.

Bei 19,07 USD markierte der Titel am 12.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Lyft-Aktie liegt somit 12,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,93 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Lyft seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 08.05.2025 hat Lyft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lyft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,45 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Lyft im Jahr 2027 1,59 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

