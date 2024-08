Lyft Aktie News: Lyft zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 4,4 Prozent im Plus bei 10,53 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Lyft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 4,4 Prozent auf 10,53 USD nach oben. Der Kurs der Lyft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,54 USD zu. Mit einem Wert von 10,37 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Lyft-Aktie belief sich zuletzt auf 428.845 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 20,82 USD. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lyft-Aktie derzeit noch 97,81 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.11.2023 bei 8,86 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Lyft seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 07.08.2024 legte Lyft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Lyft ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,30 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 40,64 Prozent auf 1,44 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,02 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Lyft veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,709 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Ausblick: Lyft legt Quartalsergebnis vor

Erste Schätzungen: Lyft legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Uber, Lyft & Co.: Auf dieses Ergebnis hoffen Investoren bei der US-Präsidentschaftswahl