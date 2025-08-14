Lyft Aktie News: Lyft steigt am Nachmittag

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lyft. Die Aktionäre schickten das Papier von Lyft nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,6 Prozent auf 15,14 USD.

Die Lyft-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,6 Prozent auf 15,14 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lyft-Aktie bei 15,27 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,69 USD. Zuletzt wechselten 566.667 Lyft-Aktien den Besitzer.

Am 12.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,07 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lyft-Aktie mit einem Kursplus von 25,92 Prozent wieder erreichen. Bei 9,67 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 36,16 Prozent würde die Lyft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Lyft-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Lyft ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte Lyft ebenfalls ein EPS von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1,59 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,44 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Lyft Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lyft-Gewinn in Höhe von 1,11 USD je Aktie aus.

