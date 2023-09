Lyft Aktie News: Anleger greifen bei Lyft am Nachmittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Lyft gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Lyft legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,6 Prozent auf 11,40 USD.

Die Lyft-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 11,40 USD. Den Tageshöchststand markierte die Lyft-Aktie bei 11,41 USD. Bei 11,24 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 1.117.416 Lyft-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 18,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 61,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.05.2023 bei 7,85 USD. Der derzeitige Kurs der Lyft-Aktie liegt somit 45,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 33,00 USD an.

Am 08.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,15 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lyft noch ein Gewinn pro Aktie von 0,13 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lyft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.020,91 USD. Im Vorjahresviertel waren 990,75 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Lyft am 31.10.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lyft-Aktie in Höhe von 0,384 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

