So bewegt sich Lyft

Lyft Aktie News: Lyft schießt am Abend hoch

15.09.25 20:24 Uhr
Lyft Aktie News: Lyft schießt am Abend hoch

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Lyft. Zuletzt ging es für das Lyft-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 6,3 Prozent auf 19,80 USD.

Um 20:08 Uhr wies die Lyft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 6,3 Prozent auf 19,80 USD nach oben. Die Lyft-Aktie legte bis auf 19,86 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 18,83 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.533.553 Lyft-Aktien.

Bei 19,86 USD markierte der Titel am 15.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,30 Prozent könnte die Lyft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 9,67 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 104,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Lyft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lyft 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lyft am 06.08.2025 vor. Mit einem EPS von 0,10 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Lyft mit 0,01 USD je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,59 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,44 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lyft-Gewinn in Höhe von 1,08 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

