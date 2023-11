Lyft Aktie News: Lyft am Mittwochmittag mit Kursplus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Lyft zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Lyft-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 10,75 USD.

Um 10:30 Uhr ging es für das Lyft-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 10,75 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.067 Lyft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,36 USD an. 70,79 Prozent Plus fehlen der Lyft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.05.2023 (7,85 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lyft-Aktie 36,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 08.11.2023 legte Lyft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lyft 0,11 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Lyft 1.157,55 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.053,82 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.02.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Lyft im Jahr 2023 0,496 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Lyft schreibt überraschend rote Zahlen - Lyft-Aktie verliert an der NASDAQ

Ausblick: Lyft zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Erste Schätzungen: Lyft zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal