Lyft Aktie News: Lyft zieht am Freitagnachmittag an

15.12.23 16:08 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 15,48 USD.

Um 16:08 Uhr sprang die Lyft-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 15,48 USD zu. Im Tageshoch stieg die Lyft-Aktie bis auf 15,50 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,29 USD. Der Tagesumsatz der Lyft-Aktie belief sich zuletzt auf 2.387.117 Aktien. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (18,36 USD) erklomm das Papier am 09.02.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,61 Prozent könnte die Lyft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 25.05.2023 Kursverluste bis auf 7,85 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 49,29 Prozent würde die Lyft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Lyft veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Lyft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.157,55 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.053,82 USD erwirtschaftet worden waren. Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Lyft am 07.02.2024 präsentieren. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lyft einen Gewinn von 0,546 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie Lyft schreibt überraschend rote Zahlen - Lyft-Aktie verliert an der NASDAQ Ausblick: Lyft zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal Erste Schätzungen: Lyft zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

