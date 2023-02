Lyft Aktie News: Lyft gibt am Donnerstagvormittag ab

Aktien in diesem Artikel Lyft 10,82 EUR

-0,28% Charts

News

Analysen

Um 08:47:34 Uhr fiel die Lyft-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 10,78 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Lyft-Aktie ging bis auf 10,78 EUR. Bei 10,78 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Am 16.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 38,12 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 71,72 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 9,18 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 17,44 Prozent könnte die Lyft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,00 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lyft am 09.02.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,76 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lyft 0,10 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Lyft mit einem Umsatz von insgesamt 1.175,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 969,90 USD erwirtschaftet worden waren, um 21,15 Prozent gesteigert.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Lyft wird am 02.05.2023 gerechnet.

In der Lyft-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,105 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Lyft überzeugt trotz Umsatzplus nicht - Lyft-Aktie bricht an der NASDAQ ein

Ausblick: Lyft präsentiert Quartalsergebnisse

Amazon, Meta, Microsoft & Co. setzen den Rotstift an: US-Techriesen bauen in großem Stil Personal ab - Das sind die Gründe

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lyft Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lyft Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lyft

Bildquellen: Tero Vesalainen / Shutterstock.com