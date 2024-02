Lyft Aktie News: Lyft am Freitagnachmittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Lyft gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Lyft-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,2 Prozent auf 18,61 USD.

Die Lyft-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr um 2,2 Prozent auf 18,61 USD nach. Die Abwärtsbewegung der Lyft-Aktie ging bis auf 18,42 USD. Bei 18,86 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 7.503.056 Lyft-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,43 USD. Dieser Kurs wurde am 15.02.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 4,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,85 USD. Der derzeitige Kurs der Lyft-Aktie liegt somit 137,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Lyft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lyft 0,000 USD aus.

Lyft gewährte am 13.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,76 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Lyft im vergangenen Quartal 1.224,60 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lyft 1.175,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 01.05.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,597 USD je Lyft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Lyft-Aktie mit Kurssprung: Lyft mit höherem Umsatz - Tippfehler in Prognose sorgt für Chaos

Ausblick: Lyft informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Lyft verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel