Lyft Aktie News: Lyft am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 10,78 USD ab.

Die Lyft-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 10,78 USD. In der Spitze fiel die Lyft-Aktie bis auf 10,78 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,13 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 575.838 Lyft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2024 bei 19,07 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 76,86 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.08.2024 (8,93 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Lyft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lyft 0,000 USD aus.

Lyft veröffentlichte am 11.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lyft -0,07 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,55 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,22 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Lyft wird am 08.05.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,967 USD je Lyft-Aktie.

