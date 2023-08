Aktie im Blick

Lyft Aktie News: Lyft am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

16.08.23 12:04 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 12,12 USD.

Werbung

Werte in diesem Artikel Aktien Lyft 11,15 EUR 0,13 EUR 1,18% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Die Lyft-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 11:42 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 12,12 USD. Bisher wurden heute 10.804 Lyft-Aktien gehandelt. Am 17.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 19,73 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 62,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie. Bei 7,85 USD fiel das Papier am 25.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lyft-Aktie derzeit noch 35,23 Prozent Luft nach unten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,00 USD. Am 09.08.2023 äußerte sich Lyft zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,15 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lyft noch ein Gewinn pro Aktie von 0,13 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lyft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.020,91 USD im Vergleich zu 990,75 USD im Vorjahresquartal. Lyft dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 präsentieren. Experten taxieren den Lyft-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,372 USD je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie Uber-Konkurrent Lyft verdient mehr als erwartet - Lyft-Aktie an der NASDAQ dennoch mit deutlichen Abgaben Ausblick: Lyft informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse Cathie Woods ARK Invest trennt sich von Tesla- und Coinbase-Aktien - Bei dieser Aktie greift die Investorin zu

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lyft Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lyft Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Bildquellen: Tero Vesalainen / Shutterstock.com