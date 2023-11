Lyft Aktie News: Lyft am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lyft. Die Aktionäre schickten das Papier von Lyft nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 10,61 USD.

Die Lyft-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 10,61 USD. Das bisherige Tagestief markierte Lyft-Aktie bei 10,60 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,79 USD. Der Tagesumsatz der Lyft-Aktie belief sich zuletzt auf 2.171.606 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (18,36 USD) erklomm das Papier am 09.02.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lyft-Aktie somit 42,21 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,85 USD. Dieser Wert wurde am 25.05.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Lyft-Aktie ist somit 26,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Lyft gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lyft ein EPS von 0,11 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1.157,55 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.053,82 USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,496 USD je Lyft-Aktie belaufen.

