Lyft Aktie News: Lyft legt am Nachmittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Lyft. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 11,13 USD zu.

Das Papier von Lyft konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,6 Prozent auf 11,13 USD. Bei 11,16 USD erreichte die Lyft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,88 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 432.011 Lyft-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,07 USD) erklomm das Papier am 12.11.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 71,37 Prozent hinzugewinnen. Am 08.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,93 USD ab. Abschläge von 19,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lyft am 11.02.2025. Das EPS lag bei 0,15 USD. Im letzten Jahr hatte Lyft einen Gewinn von -0,07 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 1,55 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,22 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 06.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,970 USD je Lyft-Aktie belaufen.

