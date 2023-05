Lyft Aktie News: Lyft am Mittwochvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktien in diesem Artikel Lyft 7,56 EUR

Die Lyft-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 08:25 Uhr bei 7,60 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Lyft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,60 EUR aus. Zwischenzeitlich weitete die Lyft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,60 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,60 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.187 Lyft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.08.2022 bei 20,86 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 174,41 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2023 auf bis zu 7,46 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 1,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,00 USD je Lyft-Aktie an.

Lyft veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 875,58 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.000,55 USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Lyft am 02.08.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,165 USD je Lyft-Aktie.

