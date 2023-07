Lyft Aktie News: Lyft am Vormittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Lyft. Zuletzt ging es für die Lyft-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 9,98 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Lyft gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 08:17 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 9,98 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Lyft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,98 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,98 EUR. Zuletzt wechselten 5 Lyft-Aktien den Besitzer.

Am 09.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 20,86 EUR. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 52,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,36 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Lyft-Aktie wird bei 33,00 USD angegeben.

Lyft ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal hatte Lyft ebenfalls ein EPS von 0,07 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.000,55 USD, während im Vorjahreszeitraum 875,58 USD ausgewiesen worden waren.

Die Lyft-Bilanz für Q2 2023 wird am 08.08.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Lyft-Anleger Experten zufolge am 31.07.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lyft-Aktie in Höhe von 0,164 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Turbulenzen bei NYSE-Wert Uber voraus? CEO verkauft zum ersten Mal seit Jahren Uber-Aktien - CFO will gehen

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Lyft-Aktie an der NASDAQ im Sinkflug: Uber-Konkurrent Lyft überzeugt beim Umsatz und patzt beim Gewinn