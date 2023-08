Lyft Aktie News: Lyft am Donnerstagmittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Lyft zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Lyft-Aktie zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel bei 11,36 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 10:12 Uhr die Lyft-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 11,36 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 159 Lyft-Aktien umgesetzt.

Am 18.08.2022 markierte das Papier bei 18,93 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lyft-Aktie liegt somit 39,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,85 USD ab. Mit einem Kursverlust von 30,90 Prozent würde die Lyft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,00 USD aus.

Am 09.08.2023 hat Lyft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,13 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.020,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 990,75 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2023 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,377 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

