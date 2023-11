Lyft Aktie News: Lyft am Freitagmittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Lyft zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,7 Prozent auf 10,47 USD zu.

Um 11:56 Uhr sprang die Lyft-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 10,47 USD zu. Der Tagesumsatz der Lyft-Aktie belief sich zuletzt auf 1.148 Aktien.

Am 09.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,36 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lyft-Aktie liegt somit 42,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,85 USD. Dieser Wert wurde am 25.05.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lyft-Aktie 33,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 08.11.2023 lud Lyft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,24 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,11 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,84 Prozent auf 1.157,55 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.053,82 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Lyft-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,500 USD je Aktie.

