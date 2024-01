Lyft Aktie News: Lyft verteidigt Stellung am Nachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Lyft zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Die Lyft-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 12,71 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Lyft-Aktie um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel bei 12,71 USD. Bei 12,99 USD erreichte die Lyft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Lyft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,65 USD ab. Bei 12,92 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 1.881.564 Lyft-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 18,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,85 USD am 25.05.2023. Mit Abgaben von 38,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Lyft veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,11 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.157,55 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lyft einen Umsatz von 1.053,82 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Lyft am 07.02.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,433 USD je Lyft-Aktie.

