Lyft Aktie News: Lyft präsentiert sich am Nachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 11,60 USD.

Die Lyft-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 11,60 USD. In der Spitze legte die Lyft-Aktie bis auf 11,73 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,54 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.491.642 Lyft-Aktien umgesetzt.

Am 09.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 21,52 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 85,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,85 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 32,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,00 USD.

Lyft gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,08 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Lyft mit 0,07 USD je Aktie genauso viel verdiente. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lyft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.000,55 USD. Im Vorjahresviertel waren 875,58 USD in den Büchern gestanden.

Am 08.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 31.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Lyft.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,164 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

