Lyft Aktie News: Lyft am Mittag mit Verlusten

Die Aktie von Lyft gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lyft-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 2,3 Prozent auf 10,19 EUR ab.

Die Lyft-Aktie notierte um 11:36 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 10,19 EUR. Die Lyft-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,11 EUR nach. Bei 10,28 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 583 Lyft-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.09.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 79,10 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,36 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 27,73 Prozent würde die Lyft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,00 USD an.

Am 09.08.2023 hat Lyft die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,13 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.020,91 USD – ein Plus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lyft 990,75 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2023 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,376 USD je Lyft-Aktie.

