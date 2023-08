Lyft Aktie News: Anleger schicken Lyft am Nachmittag ins Minus

So bewegt sich Lyft

Die Aktie von Lyft gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lyft nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 10,95 USD.

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,0 Prozent auf 10,95 USD. Das Tagestief markierte die Lyft-Aktie bei 10,73 USD. Bei 10,84 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 2.413.188 Lyft-Aktien.

Am 13.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,58 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lyft-Aktie derzeit noch 69,63 Prozent Luft nach oben. Am 25.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,85 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lyft-Aktie 39,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lyft-Aktie bei 33,00 USD.

Am 09.08.2023 hat Lyft die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.020,91 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 990,75 USD umgesetzt worden waren.

Lyft wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,376 USD je Lyft-Aktie.

