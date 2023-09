Lyft Aktie News: Lyft am Mittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Lyft gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Lyft befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 10,55 EUR ab.

Die Lyft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:00 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 10,55 EUR. Die Lyft-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,55 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 15 Lyft-Aktien umgesetzt.

Am 08.02.2023 markierte das Papier bei 17,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lyft-Aktie somit 39,24 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,36 EUR. Dieser Wert wurde am 24.05.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lyft-Aktie 30,28 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Lyft-Aktie im Durchschnitt mit 33,00 USD.

Am 08.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.020,91 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lyft einen Umsatz von 990,75 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2023 erfolgen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,384 USD je Lyft-Aktie belaufen.

