Lyft Aktie News: Lyft verteuert sich am Montagnachmittag

19.02.24 16:08 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 17,99 USD.

Das Papier von Lyft legte um 01:59 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,4 Prozent auf 17,99 USD. Zwischenzeitlich stieg die Lyft-Aktie sogar auf 19,29 USD. Bei 18,86 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 37.643.952 Lyft-Aktien umgesetzt. Bei 19,43 USD markierte der Titel am 15.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lyft-Aktie mit einem Kursplus von 7,98 Prozent wieder erreichen. Am 25.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,85 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lyft-Aktie 129,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Lyft-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lyft am 13.02.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,76 USD je Aktie erzielt worden. Lyft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.224,60 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.175,00 USD erwirtschaftet worden waren. Voraussichtlich am 01.05.2024 dürfte Lyft Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,607 USD je Lyft-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie Lyft-Aktie mit Kurssprung: Lyft mit höherem Umsatz - Tippfehler in Prognose sorgt für Chaos Ausblick: Lyft informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse Erste Schätzungen: Lyft verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

