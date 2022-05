Lyft Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Lyft

GO

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX sackt ab -- VW lotet Partnerschaft in Indien aus -- Deutsche Bank-Aufsichtsratschef Achleitner gibt Amt auf -- Valneva, Bayer, EVOTEC, Cisco, Under Armour im Fokus

Transfergesellschaft bei Nordex muss laut Minister Unternehmen tragen. National Grid rechnet mit steigendem Gewinn. Julius Bär schraubt Finanzziele hoch. easyJet erwartet starkes Sommergeschäft. Südzucker schafft es zurück in Gewinnzone. Vallourec will zwei Werke in Deutschland schließen. British-Airways-Mutter IAG bestellt 50 Boeing 737 Max.