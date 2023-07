Lyft Aktie News: Lyft am Mittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Lyft. Der Lyft-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 11,75 USD.

Der Lyft-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 11:46 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 11,75 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Lyft-Aktien beläuft sich auf 406 Stück.

Am 09.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 21,52 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 83,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 25.05.2023 auf bis zu 7,85 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lyft-Aktie liegt somit 49,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,00 USD je Lyft-Aktie an.

Am 04.05.2023 lud Lyft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal hatte Lyft ebenfalls ein EPS von 0,07 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lyft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.000,55 USD im Vergleich zu 875,58 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 08.08.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Lyft rechnen Experten am 31.07.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,164 USD je Aktie belaufen.

