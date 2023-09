Lyft Aktie News: Lyft tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Lyft im Fokus

Die Aktie von Lyft gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Lyft-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,2 Prozent auf 10,06 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:37 Uhr rutschte die Lyft-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 2,2 Prozent auf 10,06 EUR ab. Der Kurs der Lyft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,06 EUR nach. Bei 10,06 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 50 Lyft-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.02.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 73,55 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 24.05.2023 auf bis zu 7,36 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,00 USD.

Am 08.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Lyft im vergangenen Quartal 1.020,91 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lyft 990,75 USD umsetzen können.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Lyft wird am 31.10.2023 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Lyft im Jahr 2023 0,382 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Uber-Konkurrent Lyft verdient mehr als erwartet - Lyft-Aktie an der NASDAQ dennoch mit deutlichen Abgaben

Ausblick: Lyft informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse