Lyft Aktie News: Lyft tendiert am Nachmittag schwächer

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 10,69 USD.

Um 16:08 Uhr fiel die Lyft-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 10,69 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Lyft-Aktie ging bis auf 10,63 USD. Bei 10,83 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 1.213.480 Lyft-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (18,36 USD) erklomm das Papier am 09.02.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 71,75 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.05.2023 (7,85 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,00 USD.

Am 08.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 USD gegenüber 0,13 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.020,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 990,75 USD in den Büchern gestanden.

Am 31.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Lyft-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,382 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Uber-Konkurrent Lyft verdient mehr als erwartet - Lyft-Aktie an der NASDAQ dennoch mit deutlichen Abgaben

Ausblick: Lyft informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse