Lyft Aktie News: Lyft tendiert am Vormittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 14,00 EUR abwärts.

Die Lyft-Aktie musste um 09:13 Uhr Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 14,00 EUR abwärts. Bei 14,00 EUR markierte die Lyft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den BMN-Handel startete das Papier bei 14,02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 75 Lyft-Aktien.

Am 08.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,43 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lyft-Aktie derzeit noch 24,51 Prozent Luft nach oben. Am 24.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,33 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 90,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Lyft ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,24 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,11 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.157,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.053,82 USD in den Büchern gestanden.

Lyft wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.02.2024 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lyft-Aktie in Höhe von 0,546 USD im Jahr 2023 aus.

