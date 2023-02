Lyft Aktie News: Lyft am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Lyft 10,76 EUR

Der Lyft-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Um 12:13 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 10,44 EUR. Die Lyft-Aktie sank bis auf 10,43 EUR. Bei 10,51 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via BMN 1 Lyft-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,89 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.02.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 72,44 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 27.12.2022 Kursverluste bis auf 9,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,53 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,00 USD für die Lyft-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lyft am 09.02.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,76 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lyft ein EPS von 0,10 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.175,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lyft 969,90 USD umgesetzt.

Lyft wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 02.05.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,041 USD je Lyft-Aktie.

