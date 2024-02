Lyft Aktie News: Lyft tendiert am Dienstagmittag schwächer

Aktie im Fokus

Die Aktie von Lyft gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Lyft gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 17,73 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Lyft-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 17,73 USD. Zuletzt wechselten 15.923 Lyft-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,43 USD) erklomm das Papier am 16.02.2024. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 8,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,85 USD. Dieser Wert wurde am 25.05.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Lyft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lyft am 13.02.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lyft ein EPS von -0,76 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.175,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.224,60 USD ausgewiesen.

Am 01.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Lyft ein EPS in Höhe von 0,607 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Lyft-Aktie mit Kurssprung: Lyft mit höherem Umsatz - Tippfehler in Prognose sorgt für Chaos

Ausblick: Lyft informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Lyft verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel