Lyft Aktie News: Lyft präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

20.02.25 16:09 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Lyft. Die Lyft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 13,51 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Lyft-Papiere um 15:53 Uhr 0,9 Prozent. Die Lyft-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,61 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,37 USD. Der Tagesumsatz der Lyft-Aktie belief sich zuletzt auf 407.347 Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 20,82 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 54,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie. Bei einem Wert von 8,93 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.08.2024). Abschläge von 33,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Lyft-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 11.02.2025 hat Lyft die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,07 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lyft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,55 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,22 Mrd. USD in den Büchern gestanden. Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2025 terminiert. Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lyft-Gewinn in Höhe von 0,986 USD je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie Lyft-Aktie im Minus: Robotaxis mit Mobileye und Marubeni sollen 2026 starten Ausblick: Lyft zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Erste Schätzungen: Lyft stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

