Lyft Aktie News: Lyft zieht am Freitagmittag deutlich an

Aktien in diesem Artikel Lyft 18,55 EUR

5,35% Charts

News

Analysen

Die Lyft-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 20.05.2022 12:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,3 Prozent auf 18,55 EUR. Die Lyft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 18,55 EUR aus. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 18,35 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 32 Lyft-Aktien den Besitzer.

Am 07.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,84 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 64,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 16,65 EUR fiel das Papier am 12.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Lyft-Aktie ist somit 11,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 64,00 USD.

Am 03.05.2022 äußerte sich Lyft zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Lyft ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,35 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 875,58 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 43,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lyft einen Umsatz von 608,96 USD eingefahren.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2022 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,927 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Lyft-Aktie bricht um rund 30% ein: Lyft schreibt weiter rote Zahlen

Uber-Aktie knickt ein: Uber verbucht Umsatzsprung - dennoch hoher Verlust in Q1

Ausblick: Lyft legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lyft Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lyft Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lyft

Bildquellen: Tero Vesalainen / Shutterstock.com