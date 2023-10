Lyft Aktie News: Lyft schiebt sich am Nachmittag vor

Lyft im Blick

Die Aktie von Lyft gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lyft nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 10,23 USD.

Das Papier von Lyft legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,3 Prozent auf 10,23 USD. In der Spitze legte die Lyft-Aktie bis auf 10,26 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,05 USD. Zuletzt wechselten 3.232.070 Lyft-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,36 USD. Der aktuelle Kurs der Lyft-Aktie ist somit 79,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.05.2023 bei 7,85 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lyft-Aktie 23,23 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Lyft-Aktie im Durchschnitt mit 33,00 USD.

Am 08.08.2023 hat Lyft die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,13 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.020,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 990,75 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Lyft-Anleger Experten zufolge am 05.11.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,390 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

