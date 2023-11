Lyft Aktie News: Lyft am Montagnachmittag mit Kurseinbußen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 10,42 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lyft nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 1,5 Prozent auf 10,42 USD. Das bisherige Tagestief markierte Lyft-Aktie bei 10,32 USD. Bei 10,50 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Bisher wurden heute 2.082.936 Lyft-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,36 USD. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 76,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 25.05.2023 Kursverluste bis auf 7,85 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lyft-Aktie derzeit noch 24,67 Prozent Luft nach unten.

Am 08.11.2023 legte Lyft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,24 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lyft noch ein Gewinn pro Aktie von 0,11 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.053,82 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.157,55 USD ausgewiesen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Lyft wird am 07.02.2024 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,500 USD je Lyft-Aktie.

