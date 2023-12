Lyft Aktie News: Lyft zieht am Mittwochnachmittag an

Blick auf Lyft-Kurs

Die Aktie von Lyft zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 15,24 USD zu.

Um 16:08 Uhr wies die Lyft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 15,24 USD nach oben. Die Lyft-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,29 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,86 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 2.285.318 Lyft-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (18,36 USD) erklomm das Papier am 09.02.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lyft-Aktie derzeit noch 20,47 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.05.2023 (7,85 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lyft-Aktie 48,49 Prozent sinken.

Lyft ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lyft ein EPS von 0,11 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.157,55 USD, während im Vorjahreszeitraum 1.053,82 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.02.2024 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Lyft-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,546 USD fest.

