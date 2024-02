Lyft Aktie News: Lyft zieht am Mittag an

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Lyft. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,4 Prozent auf 16,80 USD zu.

Um 12:01 Uhr konnte die Aktie von Lyft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,4 Prozent auf 16,80 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 6.343 Lyft-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.02.2024 auf bis zu 19,43 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lyft-Aktie ist somit 15,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,85 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 53,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Lyft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lyft am 13.02.2024. In Sachen EPS wurden 0,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lyft -0,76 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 1.224,60 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.175,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Lyft am 01.05.2024 vorlegen.

In der Lyft-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,843 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

