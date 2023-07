Lyft Aktie News: Lyft gibt am Freitagnachmittag ab

Lyft im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lyft.

Um 16:08 Uhr fiel die Lyft-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 11,17 USD ab. Das Tagestief markierte die Lyft-Aktie bei 11,12 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,44 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 2.080.929 Lyft-Aktien.

Am 09.08.2022 markierte das Papier bei 21,52 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 92,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie. Am 25.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,85 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,69 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,00 USD für die Lyft-Aktie aus.

Am 04.05.2023 hat Lyft die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,07 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Lyft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.000,55 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 875,58 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 08.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,159 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

